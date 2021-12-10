Украина Украинца приговорили к двум годам тюрьмы за попытку продать поддельный COVID-сертификат

2021-12-10 15:47

В Кривом Роге местного жителя приговорили к двум годам лишения свободы за подделку сертификатов о вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Следствие установило, что 42-летний житель Кривого Рога в начале ноября 2021 года купил печать врача и печать больницы возле одного из рынков. Также он приобрел флеш-носитель с готовыми бланками международного свидетельства про вакцинацию, после чего подделал COVID-документ.

Также он разместил в интернете объявление о продаже сертификатов за 1 200 гривен.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении уголовного проступка, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года и один месяц.

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