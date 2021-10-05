Украина Украинскому медику впервые вынесли приговор за подделку COVID-сертификата

2021-10-05 14:41

Суд объявил первый приговор медику за выдачу фальшивого COVID-сертификата: врач из Павлограда (Днепропетровская обл.) лишен права деятельности по специальности на один год и заплатит штраф 34 тыс. грн. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

"Суд вынес первый приговор за подделку COVID-сертификатов. Первое судебное решение о приговоре за подделку COVID-сертификатов было вынесено на прошлой неделе", – сообщили в Минздраве со ссылкой на председателя Национальной полиции Украины Игоря Клименко.

Отмечается, что врач из Павлограда Днепропетровской области получил штраф 34 тыс. грн и был лишен права деятельности по специальности на один год.

В целом только за прошедшую неделю было проведено 13 обысков и начато 12 уголовных производств.

 

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