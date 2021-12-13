Украина Рост цен неизбежен: к чему готовиться украинцам в 2022 году

2021-12-13 22:00

В Минфине считают, что инфляция продолжит замедляться, а в НБУ прогнозируют снижение роста цен на продукты и газ. При этом эксперты уверены, что рост цен неизбежен, а в самом финансовом ведомстве допускают наличие погрешностей в своем прогнозе.

Об этом пишет “РБК-Украина”.

Пик роста мировых цен уже пройден

В Министерстве финансов заявили, что ускорение инфляции в 2021 году – общемировой феномен, причинами которого стал рост мировых цен, в первую очередь, на энергоносители и продукты питания.

"Однако пока выглядит так, что пик роста мировых цен уже пройден, и в дальнейшем инфляция будет замедляться. В ноябре инфляция в Украине в годовом исчислении замедлилась до 10,3%, что выглядит не так уж и драматично на фоне инфляции в 6,2% в США. Есть ожидание, что инфляция в Украине замедлится до однозначных показателей по итогам текущего года и в следующем году продолжит снижаться", – сказал изданию представитель финансового ведомства.

В Национальном банке Украины рассчитывают, что скоро рост цен на продукты снизится из-за высоких урожаев. То же произойдет и с ценами на газ в Европе, когда завершится отопительный сезон.

Рост цен неизбежен

На рост потребительских цен в Украине повлияет и повышение цен на промышленные товары – в ноябре в годовом выражении индекс вырос на 60,7%. Эффект станет заметен уже с первых месяцев 2022 года.

По мнению профессора экономики Алексея Плотникова, правительство и Нацбанк изначально просчитались в своих прогнозах.

"Думаю, они не учли в должной мере мировые процессы – и количественные смягчения США, и печатание денег банком Европы. Наша экономика очень неустойчива. Малейшее дуновение изнутри или снаружи у нас вызывает серьезный скачок", – считает он.

Плотников уверен, что инфляция по итогу 2021 года окажется в пределах 11%. А в 2022-ом на рост цен продолжит влиять пандемия, и цены на энергоресурсы, транспорт, продовольствие и металл.

"Рост цен неизбежен. Спасибо, конечно, Нацбанку, что он пытается ставкой регулировать инфляцию, но это в реальных условиях далеко не единственный механизм, который нужно применять", – сказал профессор экономики.

По его словам, нужно ввести ограничение на рентабельность в некоторых сферах, в частности в энергетике по примеру розничного рынка нефтепродуктов.

"Нужно ограничить рентабельность, определить максимальную прибыль, несмотря на то, что такое регулирование противоречит меморандуму с МВФ", – отметил Плотников.

Прогноз Минфина может не оправдаться

Стоит отметить, что в Минфине также предполагают, что прогноз касательно инфляции в 2022 году может не оправдаться, что вызовет необходимость пересмотра бюджета.

"При представлении в Верховной раде доработанного ко второму чтению проекта бюджета на 2022 год Министерство финансов четко отмечало существование значительных рисков в следующем году", – отметили в ведомстве и назвали основные риски, в том числе неопределенность ситуации с пандемией, волатильность мировых цен и потенциальное замедление экономики Китая, как и мировой.

Но все же конкретно говорить о пересмотре бюджетных показателей можно будет только через несколько месяцев 2022 года, добавили в Минфине.

Напомним, 9 декабря Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 8,5% до 9%. Произошло это по причине медленного снижения инфляции на фоне усиления геополитического напряжения.