Украина В Украине вскоре не будет ни одного военкомата: чем их заменят

2021-12-18 13:00

В Украине больше не будет военных комиссариатов. Нововведение предполагает только изменение в терминологии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

Там объяснили, что это предусмотрено внесенными правительством 15 декабря изменениями в "Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятии призывников на военную службу по контракту".

"Военные комиссариаты" будут называться "территориальными центрами комплектования и социальной поддержки", а "военные комиссары" - соответственно "руководителями терцентров комплектования и соцподдержки".

"Прежде всего, актом предусмотрены изменения и унификации в терминологии, в частности, в тексте Положения "военные комиссариаты" заменяются "территориальными центрами комплектования и социальной поддержки", а "военные комиссары" - "руководителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки", - сообщают в Минобороны.

Также уточнен порядок оформления учетных документов для лиц с инвалидностью с тяжелыми заболеваниями, лишенными возможности свободного передвижения, добавляют в ведомстве.

Кроме того, внесены изменения в Положение в части усовершенствования отдельных вопросов взаимодействия терцентров комплектования и соцподдержки с органами госвласти, организациями, учреждениями, предприятиями по учетно-призывной работе.