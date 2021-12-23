Украина Стоимость пробного ВНО в 2022 году будет отличаться в разных регионах - названы точные суммы

2021-12-23 12:13

Стоимость пробного внешнего независимого тестирования в 2022 году будет колебаться в пределах 213—309 гривен в зависимости от региона проведения. Об этом сообщили в Украинском центре оценки качества образования.

Региональные центры оценки качества образования определили стоимость проведения пробного ВНО. Она отличается по регионам и колеблется в пределах от 213 до 309 грн. Такой разброс цен связан с особенностями организации пробного ВНО, в том числе стоимостью печати и доставки материалов в том или ином регионе, прогнозируемым количеством тестирований.

"Регистрация для участия в пробном ВНО продлится 5–22 января 2022 года. Пробное ВНО по украинскому языку и украинскому языку и литературе состоится 19 марта; 26 марта — по истории Украины, по математике (также по математике с заданиями уровня стандарт), по биологии, по географии, по физике, по химии, по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому)", — сказано в сообщении.

Пробное ВНО по украинскому языку, украинскому языку и литературе состоится 19 марта, по истории Украины, математике, математике (задание уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам – 26 марта. В день проведения пробного ВНО каждый зарегистрированный участник может сдать тест по одному учебному предмету.

Зарегистрированные для участия в пробном тестировании смогут: