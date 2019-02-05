Украина В Украине стартует регистрация на ВНО: что нужно знать будущим абитуриентам

2019-02-05 11:30 114

Во вторник, 5 февраля, в Украине началась регистрация на внешнее независимое оценивание. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Указано, что регистрация будет длиться до 25 марта.

Чтобы зарегистрироваться, необходимо создать и заполнить регистрационную карточку на сайте Украинского центра оценивания качества образования, подготовить комплект регистрационных документов и подать его ответственному за регистрацию в учебном заведении.

Выпускники прошлых лет должны отправить документы в соответствующий региональный центр оценивания качества образования.

Руководители учебных заведений отправят комплекты регистрационных документов учащихся для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО по 18 марта 2019 года.