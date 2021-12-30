Украина На Новый год украинцам пообещали погодный сюрприз: прогноз синоптика

2021-12-30 16:21

Украинский метеоролог и блогер Наталья Диденко озвучила прогноз погоды в стране на 31 декабря 2021 года и 1 января 2022 года.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По прогнозу Диденко, 31 декабря на востоке Украины будет холодно - температура воздуха ночью -6..-11℃, днем -1..-6℃. Снег будет выпадать скорее во второй половине дня и вечером.

На западе Украины температура воздуха ночью составит около 0℃, а днем - +1..+6℃, будет идти дождь и мокрый снег. На юге страны ночью и днем будет будет сухо - утром можно будет увидеть солнце.. Днем будет идти незначительный мокрый снег, температура воздуха составит от -2 до +4℃.

В центральной части Украины будет идти мокрый снег, местами возможен дождь. В Винницкой области температура воздуха составит +3℃, а в Днепропетровской - +4℃.

"Северную часть Украины ночью еще поморозит немного -3-8 градусов. А днем – оттепель, разве еще на Сумщине до -2-4 градусов. Снег и мокрый снег, в основном, ночью и утром, днем без существенных осадков", - пишет Диденко.

А уже ночью 1 января будет легкий мороз, от 0 до -5℃, на дорогах возможен гололед. Днем потеплеет до нуля; ночью и утром существенных осадков не будет, днем будет идти мокрый снег и дождь, также будет ветренно.

На западе Украины ночью будет +1..+4℃, а днем - +4..+8℃, также будет дождь. На юге страны также будут дожди, днем температура воздуха прогреется до +4..+9℃.

В центре Украины температура воздуха ночью составит около нуля, а днем - +1..+5..℃. Местами будут идти дождь и мокрый снег. В северных областях в новогоднюю ночь будет идти дождь, температура воздуха составит около нуля; днем - +1..+6℃.

В Киеве 31 декабря ночью и утром мокрый снег, возможен периодически дождь; температура воздуха составит до -5℃. Днем столбик термометра изменится до -1..+1℃. Серьезных осадков не предвидится, однако на дорогах будет скользко.

1 января в Киеве ночью около нуля, преимущественно дождь. Днем потеплеет до +3+6 градусов, местами слабый дождь, будет сильный ветер.

"Характерной особенностью первого дня нового года в Украине будет сильный штормовой ветер северо-западного направления", - пишет Диденко.