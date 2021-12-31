Украина Украинцы перестали покупать битые авто из США: почему это стало невыгодно

2021-12-31 17:34

На стоимость влияют затраты, включающие транспортировку машины через океан и оплату услуг посредника

Пригнать битое авто из США стоит минимум 10 тыс. долларов / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы перестали пригонять битые автомобили из США. Поскольку приобрести такую машину стало на 30% дороже, чем купить новую.

Как сообщает UBR.ua, причинами стало снижение объема выпуска автопроизводителями и дефицит комплектующих.

"Клиенту такая машина обойдется минимум в 10-12 тыс. долларов. При этом цены на отдельные модели могут быть до 30% выше, чем для аналогичных новых машин из салона", – рассказали аналитики.

На стоимость влияют затраты, включающие транспортировку машины через океан и оплату услуг посредника. Многие сомневаются в целесообразности покупки. А тем временем, пригнать битое авто из США стоит минимум 10 тыс. долларов.

Почему это стало невыгодно?

"Часто покупка невыгодна и для конечного покупателя – даже несмотря на низкую стоимость на аукционе, общие затраты приобретения, включающие транспортировку, растаможку и ремонт "битка", делают многие машины нелеквидными после их прибытия в страну", – отмечают аналитики.

В целом, средний бюджет на приобретение битого авто через американский аукцион, с учетом доставки, оплаты услуг посреднику, ремонта и растаможки, составляет 10-12 тыс. долларов. Но за эти деньги можно приобрести авто 2014-2016 годов не самых лучших комплектаций.

Украинцы заказывают машины:

за 10-12 тыс. долларов – 50% клиентов-посредников;

за 25-35 тыс. долларов – 25% клиентов компаний-посредников;

от 40 тыс. долларов – 10-15% клиентов.

"И только небольшая доля клиентов ориентируется на очень дорогие авто. Они готовы платить 80-100 тыс. долларов", – замечают аналитики.

Что будет с ценами?

Автоэксперт Александр Товстоног объяснил, что на подорожание б/у автомобилей влияет ситуация на новом рынке – все взаимосвязано.

В первую очередь, все зависит от сезона. Украинцы активно покупают авто в октябре-декабре. Также влияет отложенный спрос. Во время пандемии и локдаунов люди колебались, стоит ли тратиться на собственный транспорт. А сейчас, когда в стране очередная волна коронавируса, украинцы решились на покупку. Считают, что лучше пользоваться собственным авто, чем ездить на общественном транспорте.

"Третий фактор – это отсутствие новых машин из-за дефицита чипов и полупроводников, который возник из-за форс-мажорных обстоятельств на заводах: перераспределились производства, где-то пошли производители в электронщиков больше. И автопроизводители остались немного не у дел", – говорит Товстоног.

Таким образом, по словам эксперта, поскольку в стране нет новых машин и выбора, то покупатели вынуждены идти на б/у рынок искать там поновее, постарше авто. Из-за такого дефицита цены на подержанные автомобили стремительно растут.

По его словам, также на цены повлиял дефицит полупроводников. Все это в совокупности и повлияло на стоимость авто для украинцев.

Ранее мы сообщали, что в Украине в 2022 году до 15% подорожают подержанные автомобили. На рост цен повлияли карантинные ограничения – из-за введенных запретов украинцы решаются на покупку бюджетных авто.

Напомним, что на украинских заводах в сентябре собрали 909 транспортных средств. Выпуск автотранспорта вырос на 64%.