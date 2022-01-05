Украина Снег, мороз и гололед: украинцев предупредили о непогоде в Святой вечер и Рождество

2022-01-05 20:00

 

6-го января, в Святой вечер, в Украине начнет холодать. В течение дня температура составит от -1 до +4 градусов.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко.

При этом на юге страны, а также в Донецкой и Днепропетровских областях будет теплее - +5+12 градусов.

Мокрый снег и дождь 6 января будут идти в Карпатах, а днем еще и местами в центральных областях.

Ветер в четверг будет порывистым с западным направлением.

В Киеве 6 января днем +1+3 градуса, а ночью около 0. Осадков быть не должно.

В ночь на 7 января в Киеве похолодает до 2-4 градусов мороза и начнет падать снег. Днем 7 января в столице будет без осадков и около нуля. На дорогах образуется гололед.

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