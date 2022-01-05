Украина Гадание на Рождество: самые популярные способы узнать судьбу

2022-01-05 17:42

Некоторые воспринимают гадания, как развлечение и способ весело провести время с подругами на девичнике. Другие же, со всей серьезностью относятся к предсказаниям и расценивают, как возможность поменять свою судьбу.

С давних времен Рождество считалось наиболее благоприятным временем для того, чтобы немного приоткрыть завесу тайны и узнать что-то о своем будущем.

“Апостроф” собрал наиболее интересные и популярные гадания на Рождество

Гадание воском на Рождество

Для такого гадания понадобится миска с водой и свеча. Необходимо зажечь свечу и подождать, пока она разгорится. После этого, свечу нужно перевернуть и капнуть воском на емкость с водой. А дальше – игра воображения: по получившейся фигуре можно понять, что будет ожидать гадающего в ближайшем будущем.

сердце – любовь;

треугольник – сплетни;

волна – препятствия;

лицо – знакомство, связи;

звезды – радость;

квадрат – рутина, скука;

круг – обязательства.

Гадание на суженого с помощью круп

Такой способ поможет узнать какую-то информацию о будущем женихе.

Для гадания понадобится миска и разные крупы: гречка, рис, овес, пшено. Их необходимо хорошенько перемешать и высыпать горсть на стол. После чего посмотреть на то, что получилось достать.

Если преобладает рис – жених будет блондином, больше темной крупы – можно ждать брюнета или шатена. Крупа легла кучками – жених окажется состоятельным. Возможно, удастся разглядеть какие-то буквы, которые могут оказаться инициалами суженого.

Гадание во сне

В канун Рождества можно написать мужские имена на небольших листочках, положить их под подушку, а наутро достать – на вытащенной бумажке будет вероятное имя суженого.

Также можно положить и записки с цифрами от 1 до 12. Утром, доставая бумажки, нужно будет перед этим задавать вопросы, например: “Через сколько месяцев я встречу суженого?”, “Это будет блондин или брюнет?” (четное число – светловолосый, нечетное число - темноволосый) и тому подобные.

Гадание на Рождество на картах

Для такого гадания понадобится колода игральных карт, желательно новая. Карты необходимо хорошенько перемешать, после чего, вслепую, вытащить четыре из них. Каждая карта даст подсказку на будущее для какой-то из жизненных сфер. Необходимо помнить, что мелкие карты (включая валета) говорят о незначительных, проходных событиях.

Для себя

Туз любой масти – путешествие с приключением.

Дама или король треф – важное знакомство.

Бубновая дама – важная женщина.

Бубновый король– легкий заработок.

Дама или король черви – любовный треугольник.

Крупные карты пиковой масти – негативные события.

Для дома

Дама или король треф – хорошие отношения с окружающими.

Туз любой масти – крупная покупка, которая будет радовать.

Бубновая дама – проблемы в доме.

Бубновый король – хозяин в доме.

Крупная карта червовой масти – новый член семьи.

Для тела

Крупная карта бубновой масти – хорошее здоровье и самочувствие.

Крупная карта трефовой масти – частые простуды.

Крупная карта червовой масти – психосоматические болезни.

Крупная карта пиковой масти – серьезные проблемы со здоровьем.

Для души