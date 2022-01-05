12 традиционных блюд на Рождество: что обязательно должно присутствовать на праздничном столе

2022-01-05 21:35

Рождество - это один из самых важных и светлых праздников во всем мире. Оно ассоциируется с уютом, наряженной елкой, яркими огнями и, конечно же, вкусным ужином в кругу семьи. Но что касается меню для праздничного стола, то в каждой стране оно свое. Вот и в Украине существуют определенные традиции, о которых мы сейчас поговорим.

Рождественский ужин наших предков формировался не одно столетие, и до наших дней сохранился важный обычай готовить 12 блюд. Их количество соответствует каждому месяцу года, а также оно равно числу апостолов Христа. Самыми важными на столе являются кутья и узвар. Остальные блюда индивидуальны, но обязательно должны быть постными.

Итак, что же было принято готовить в Сочельник - день перед Рождеством:

Кутья

Это сладкая каша с медом, орехами, сухофруктами и маком.

Узвар

Незаменимый напиток из сушеных яблок и груш. Особенно ценными считались плоды диких деревьев. Наши предки верили, что именно в этих фруктах содержится солнечная энергия.

Винегрет с зеленым горошком

Считалось, что овощи на столе способствуют хорошему урожаю в следующем году.

Вареники

Вариаций вареников на этот праздник существовало бесчисленное количество. Для начинки использовали вишню, картошку с луком, капусту с грибами и т.д.

Рыба

Рыбу было принято жарить либо тушить с овощами. А в некоторых домах готовили заливную.

Постные голубцы

Это одно из самых любимых блюд на Рождество у большинства украинцев. В капустные листы заворачивались пшеничная, гречневая или рисовая каши, а также тертый картофель. В качестве добавки можно было использовать грибы. Листы капусты символизировали продолжение рода и обещали пополнение в семье.

Соленья

Это легкие рождественские постные блюда, которые дополняют любую пищу. В погребе каждой хозяйки они появлялись еще с лета.

Капустняк

В каждой семье это блюдо готовилось по-своему, поэтому состав его ингредиентов мог незначительно отличаться.

Борщ

Традиционный рождественский борщ состоял из свекольного кваса, самой красной свеклы, воды и грибного отвара для вкуса.

Печеные яблоки

Яблоки использовались в качестве десерта. Их запекали с медом и изюмом. Сейчас же принято ко всему добавлять еще гвоздику либо корицу.

Капуста с горохом

Это блюдо не так часто встретишь на Свят вечер у современных украинцев, хотя еще 2-3 поколения назад без него не мог обойтись не один праздник осеннее-зимнего периода.

Хлеб

К хлебу, калачам и пирожкам относились с особым уважением. Для их выпекания посвящали отдельный день. Хлеб был символом урожая и жизни. Кроме того, существовала традиция запекать в хлеб символы, которые приносили бы удачу, богатство и защищали от неудач. Это мог быть чеснок, горох, мелкие монеты и т.д.

Как видим, рождественское меню, несмотря на традиции и требования поста, довольно разнообразно. Поэтому к грядущему празднику каждый с легкостью сможет приготовить свое любимое блюдо. Ну а мы в этом деле желаем Вам удачи!