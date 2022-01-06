Украина Временно банковские карты украинцев заблокируют

2022-01-06 20:45

Контроль за переводом денежных средств будет усилен

Банковские карты украинцев будут заблокированы. Благодаря финансовому мониторингу украинцы временно не смогут воспользоваться своими банковскими картами.

Контроль за переводом денежных средств будет усилен.

С января 2022 года украинские банки должны будут более жестко отслеживать нетипичные транзакции и при малейшем подозрении на нарушение закона блокировать банковские карты украинцев.

Приватбанк, monobank и другие банки будут временно блокировать карты, если усомнятся в правомерности денежных переводов.

До этого в Украине банковская система запускала проверку при финансовых операциях на сумму свыше 600 тысяч грн. В новом законе лимит сократили до 400 тысяч грн.

Но речь идет не только о сумме перевода: все нетипичные для клиентов транзакции подлежат проверке.

Отметим, суть налоговой амнистии заключается в том, что государство дает гражданам возможность "отбелить" активы и имущество, приобретенные без уплаты налогов с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года. Для этого придется заплатить налог, величина которого может составлять от 5 до 11,5 процентов.

Напомним, в Украине проходят масштабные проверки работников и работодателей. Главная цель – вывести рынок занятости из тени.

Как мы писали, украинцы очень неактивно принимают участие в налоговой амнистии, но пройдет несколько месяцев и уже в 2022 году налоговая начнет действовать.

Как подсказывает мировой опыт, показать государству свои накопления - это полезно.

Для граждан уже придумали наказание: если украинец при совершении покупки не сможет объяснить происхождение денег, то придется заплатить 18 процентов налогов.