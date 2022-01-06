Украина 12 постных блюд на Святой Вечер: что приготовить быстро и вкусно

2022-01-06 21:42

Сочельник - вечер перед Рождеством, когда украинцы по традиции собираются всей семьей за ужином. Ужин этот - особый, на столе должно быть ровно 12 блюд. Причем каждое из них имеет свое символическое значение.

Почему готовят именно 12 блюд? Этнографы предполагают, что это может быть связано с 12 месяцами. Верующие христиане используют число "12" применительно к двенадцати ученикам Иисуса Христа.

Традиционно считается, что блюда должны быть постными, но их названия и состав разнятся в зависимости от региона Украины.

Мы выбрали 12 самых распространенных традиционных блюд и предлагаем вам их приготовить в Сочельник.