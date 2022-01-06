12 постных блюд на Святой Вечер: что приготовить быстро и вкусно

Сочельник - вечер перед Рождеством, когда украинцы по традиции собираются всей семьей за ужином. Ужин этот - особый, на столе должно быть ровно 12 блюд. Причем каждое из них имеет свое символическое значение.
Почему готовят именно 12 блюд? Этнографы предполагают, что это может быть связано с 12 месяцами. Верующие христиане используют число "12" применительно к двенадцати ученикам Иисуса Христа.
Традиционно считается, что блюда должны быть постными, но их названия и состав разнятся в зависимости от региона Украины.
Мы выбрали 12 самых распространенных традиционных блюд и предлагаем вам их приготовить в Сочельник.
Пшеничная кутья
Пшеница — 1 кг, мак — 2 ст., мед — 1,5 ст., орехи (измельченные) — 1 ст., вода — 2 л, соль — 0,5 ч. л.
Хорошо промыть пшеницу и замочить с вечера. Утром промыть и снова залить водой, посолить и поставить вариться. После того, как закипит, убавить огонь и варить до готовности. Мак залить кипятком, слить воду и растереть в макитре. Смешать с пшеницей, подсластить так, чтобы «не передать кутье меда», добавить другие ингредиенты.
Вар (узвар)
Груши сушеные — 1 ст., сливы сушеные — 1 ст., яблоки сушеные — 2 ст., черника сушеная — 1 ст., мед — 1 ст., вода — 5 л.
Фрукты промыть, залить водой и оставить на ночь. Утром долить воду и поставить на огонь. Довести до кипения, убавить огонь до минимума и варить полчаса. Смесь накрыть и настаивать до полного охлаждения. Мед добавлять, когда компот немного остынет.
Шухи (свекла)
Свекла — 500 г, грибы сушеные — 100 г, лук — 2 шт., чеснок — 3−4 зубчика, квас яблочный — 1 ст. л., подсолнечное масло
Грибы замочить на 1−2 часа, отварить и мелко порезать. Лук порезать и поджарить на растительном масле, добавить грибы и поджарить их с луком. Сырую свеклу помыть и сварить. Натереть ее на терке или мелко нарезать, смешать с грибами и луком. По вкусу добавить соли, перца, истолченного чеснока и яблочного кваса.
Голубцы постные
Капуста (квашеная) — 1 шт., крупа кукурузная — 2 ст., чеснок — 2 зубчика, лук — 1 шт., морковь — 1 шт., растительное масло
Кукурузную крупу и листья квашеной капусты следует пропарить. Сделать зажарку на растительном масле из лука и моркови. Смешать крупу с зажаркой, добавить соли, приправ и сделать голубцы. Сложить их в посуду для приготовления. Добавить воду, зажарку и тушить. Готовые голубцы сверху посыпать мелко натертым чесноком. Голубцы вкусны и из тертой картошки. Нужно натереть 2−3 картофелины (сырых), отцедить лишнюю жидкость, добавить 3−4 вареные и натертые на терку картофелины, а также зажарку. Завернуть эту начинку в капустные листья и тушить. Соль, перец — по вкусу.
Барабуля (картофель)
Картофель — 5 шт., огурцы (соленые) — 2 шт., лук — 1 шт., растительное масло
Хорошо помыть картофель, отварить в кожуре, охладить и очистить. Нарезать на маленькие кусочки и добавить мелко нарезанный квашеный огурец. Заправить луком и растительным маслом.
Рыба жареная
Рыба (форель речная), мука — 0,5 ст., лук — 1 шт., морковь — 1 шт., томат, растительное масло
Рыбу промыть, посолить и порезать на кусочки, обжарить в муке. На растительном масле поджарить морковь и лук. Все протушить в зажарке, добавив томата.
Борщ красный с ушками
Свекла красная — 2 шт., лук — 1 шт., морковь — 1 шт., картофель — 2 шт., капуста — ¼ головки, фасоль отварная — 1 ст., квас свекольный — 3 ст., грибы сушеные (белые) для ушек — 1 ст., мука — 3 ст., петрушка (корень, зелень) — 1 шт., соль
Мелко нашинковать свеклу, морковь, петрушку. Залить водой и варить 15 минут. Добавить картофеля, нашинкованную капусту и варить до готовности. Под конец приготовления всыпать готовую фасоль, заранее поджаренный на растительном масле лук, добавить свекольного кваса.
Грибы на ушки замочить на ночь, утром отварить в той же воде. Этот отвар и немного грибов добавить в борщ. Грибы мелко порезать и поджарить с луком на растительном масле. Замесить тесто, как на вареники, порезать на маленькие четырехугольники, начинить грибной массой. Слепить и варить в подсоленной воде в течение нескольких минут. Подавать к горячему борщу.
Поливка грибная с пшеном
Грибы сушеные — 100 г, пшено — 150 г, морковь — 1 шт., лук — 1 шт., корень петрушки — 1 шт., растительное масло — 2 ст. л.
Грибы хорошо промыть, замочить, мелко порезать и сварить в той же воде. Когда почти сварятся, добавить хорошо промытое пшено, нарезать морковь, петрушку и варить до готовности. Нарезанный лук поджарить на растительном масле и добавить к поливке.
Соломаха
Чеснок — 5 зубчиков, масло — 1 ст. л., соль
Почистить чеснок, посолить и растолочь в деревянной ступке. Добавить воду и растительное масло. Это гуцульская мачанка к кулешу, хлебу, бобам и т. д.
Кизлики. Цепки (картофель)
Картофель — 3 шт.
Картошку помыть, почистить и нарезать пластинками. Печь на сковороде. Есть с соломахой.
Вареники с капустой
Мука — 1 кг, вода — 2 ст., капуста — 1 шт., лук — 2 шт., соль — 1 ч. л., подсолнечное масло
Замесить эластичное тесто. Сделать начинку: капусту нарубить мелко, подсолить, протушить. Тесто тоненько раскатать и нарезать кружочки с помощью стакана. В центр кружочков положить начинку и сформировать маленькие варенички, слепляя края теста. Приготовить зажарку из лука и полить ею готовые вареники.
ЧЕСНОК
Еще одна традиция – класть на стол чеснок. Это отголоски языческих традиций – когда-то верили, что чеснок отгоняет нечистую силу от людей и жилья.