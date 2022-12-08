ВОЙНА В Украине НАТО может передать Украине средства из фонда, предназначенного для Афганистана

2022-12-08 21:00

Страны НАТО рассматривают возможность использования остатков средств из фонда, ранее использовавшегося для поддержки сил безопасности Афганистана, для оказания поддержки Украине.

Об этом пишет Politico со ссылкой на пятерых западных чиновников, осведомленных по этому вопросу.

Эти средства, известные как Трастовый фонд Афганской национальной армии, использовались для закупки оборудования и обучения военнослужащих.

Киев попросил страны НАТО рассмотреть возможность перераспределения части с $3,4 миллиарда в поддержку своих усилий по борьбе с Россией, сообщили два западных чиновника.

Перераспределение афганских средств в большинстве своем не вызывает разногласий в альянсе, отмечает издание. Деньги из трастового фонда Афганистана могут стать временной мерой – по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

По словам одного из западных чиновников, чиновники НАТО обсуждали возможность использования афганских средств для Украины более месяца, в частности, во время встречи в Брюсселе в октябре.

Средства фонда были заморожены, и альянс работал над разработкой механизма для передачи денег обратно отдельным странам или перевода их в другое место, но каждая страна-донор сама решает, как использовать эти деньги. Некоторые страны НАТО рассматривают возможность использования части или всех этих средств для Украины.

США не являются участниками Трастового фонда Афганской национальной армии. Но чиновники президента Байдена призвали своих европейских союзников продолжать помогать финансировать операции Украины, несмотря на растущее финансовое напряжение.

Пресс-секретарь НАТО Даниэле Риджио заявил, что процесс возврата денег со счета странам-донорам уже начат, но не стал напрямую отвечать на вопрос о том, что афганские средства используются альянсом для поддержки Украины.

Целевой фонд Афганской национальной армии – один из целого ряда подобных фондов, направленных на помощь Афганистану, которые были заморожены, закрыты или перепрофилированы после падения Кабула.