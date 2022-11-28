ВОЙНА В Украине Один день войны в Украине равен месяцу в Афганистане – The New York Times

2022-11-28 10:26

Украинские военные, обороняясь от российских оккупантов, производит тысячи артиллерийских выстрелов в день. В то время, как силы НАТО в Афганистане выпускали по 300 снарядов в сутки. Об этом сообщает The New York Times.

"День в Украине – это месяц или больше в Афганистане", - сказала эксперт по обороне в Европейском совете по международным отношениям Камилла Гранд.

По словам представителей НАТО, количество используемой артиллерии в Украине ошеломляет. В Афганистане силы Североатлантического альянса могли выпускать по 300 артиллерийских выстрелов в день и не беспокоиться по поводу противовоздушной обороны.

Но Украина может производить тысячи выстрелов в день и отчаянно нуждаться в системах ПВО от российских ракет и беспилотников иранского производства.

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2022-11-28 10:26
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В НАТО отметили невероятную изобретательность и стойкость украинских военных 2022-11-28 13:32
фото Как подключиться к сети другого оператора если пропала мобильная связь и интернет 2022-11-28 12:28
кремль хочет ликвидировать лукашенко, чтобы контролировать армию Беларуси - RLI 2022-11-28 11:33
Один день войны в Украине равен месяцу в Афганистане – The New York Times 2022-11-28 10:26