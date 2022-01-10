Украина Украинцам разъяснили, от чего зависит размер пенсии

2022-01-10 20:20

Украинцам разъяснили, от чего зависит размер пенсии.

Об этом сообщает Пенсионный курьер в ответ на вопрос читательницы.

Так, женщина поинтересовалась, почему она получает пенсию размером 2200 грн при стаже работы почти 50 лет.

В ответ на это в Пенсионном курьере объяснили, что размер пенсии зависит от двух показателей – заработка и стажа. При этом, если один из этих показателей невысокий, то соответственно и размер пенсии получается небольшой.

"Хотя у вас стаж очень солидный, но, вероятно, зарплата была невысокой, поэтому, судя по всему, и размер пенсии, исчисленный из ваших индивидуальных показателей, не дотягивает даже до 2200 грн, вот вам и дают доплату до этой суммы. Для этого и введена эта модель – доплата до 2200, чтобы люди, у которых много стажа, но у которых была малая зарплата, получали хоть немного большую пенсионную выплату. Если бы у Вас не было столько лет стажа, пенсия вообще была бы 1934 грн, прожиточный минимум и все", – говорится в ответе на вопрос.