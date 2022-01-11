Мир Таинственное глубинное землетрясение обрушило часть Великой китайской стены

2022-01-11 14:31

На севере КНР в уезде Шаньдань (провинция Ганьсу) обрушилось два метра Великой китайской стены.

Как сообщает Global Times, причиной этому стало землетрясение магнитудой 6,9, которое произошло в провинции Цинхай на глубине 10 километров.

Подземные толчки ощущались в малонаселенном районе, потому сильных разрушений и жертв не было. Травмы получили лишь 9 человек.

После землетрясения власти организовали проверку местных культурных памятников, что и позволило обнаружить обрушение. На пострадавшем участке установили защитные опоры. Специалисты обещают быстро закончить ремонт

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