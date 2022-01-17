Курьезы Разбойное нападение на вдову Александра Градского - стали известны жуткие подробности

2022-01-17 14:41

На вдову известного певца и композитора Александра Градского совершено разбойное нападение.

По данным СМИ, нападение было совершено в минувший уикенд на Центральной кольцевой автомобильной дороге в Подмосковье.

Неизвестный на автомобиле Volkswagen спровоцировал ДТП с "Лексусом" вдовы певца Марины Коташенко. Когда женщина остановилась, в ее машину сели трое мужчин. Угрожая оружием, грабители заставили ее вернуться обратно домой, в коттеджный поселок в Наро-Фоминском районе.

Как утверждает женщина, дома злоумышленники забрали у нее хранившиеся там деньги – 100 миллионов рублей. После бандиты заставили вдову довезти их до станции Апрелевка, откуда уехали на белом "Мерседесе".