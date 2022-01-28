В глубоком космосе обнаружен странный объект, который выделяет радиоэнергию каждые 18 минут

Студент из Кертинского университета в Австралии Тайрон О’Доэрти обнаружил необычный объект, который выделяет радиоэнергию продолжительностью в минуту каждые 18 минут.
Как сообщает BBC, объект был найден с помощью телескопа ICRAR в Международному центре радиоастрономических исследований за счет сильного источника вспышек радиоэнергии.
Уникальность заключается в непривычной продолжительности вспышек.
"Этот объект появлялся и исчезал в течение нескольких часов наблюдений. Это было очень неожиданно и удивительно для астронома, потому что ни один объект в небе так не ведет себя", - отметили ученые, которые работают над данным открытием.