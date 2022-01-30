Украина Штормовой ветер и вьюги: где в Украине будет опасная погода

2022-01-30 10:00

 

Погода в Украине в воскресенье, 30 января, будет с обильными осадками в виде снега и мокрого снега, ожидаются мощные порывы ветра, при этом температура воздуха особых изменений не продемонстрирует.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра.

Из-за сильного ветра и гололедицы на дорогах страны было объявлено предупреждение об опасной метеорологической ситуации, что соответствует I уровню опасности ("желтому").

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта
на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.

При этом подобная ситуация ожидается не только в воскресенье, но и в понедельник.

Как отмечается, 30-31 января сила ветра составит в большинстве областей до 20 метров в секунду, а в западных регионах местами порывы будут и до 30 метров в секунду.

Кроме того, вместе с таким ветруганом прогнозируются вьюги.

Самые сильные снегопады ожидаются на западе страны, а также в Житомирской области. На остальной части Украины будет снег, иногда с дождем.

30 января температура воздуха в дневное время составит в среднем около -2... +3 градусов, а ночью около -7... -2 градусов (в Карпатах в течение суток будет еще холоднее, и столбики термометров опустятся до -12 градусов максимум).

31 января чуть потеплеет, и на юге Украины температура воздуха местами поднимется до +5.

В понедельник также ослабнут и осадки, и сильные снегопады уже не прогнозируются, а в южных регионах вообще преимущественно будет сухо, разве что в Крыму ожидается дождь.

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