Украина Синоптики: В Украину идет потепление

2022-02-08 18:00

 

В Украину идет потепление до +9 градусов Цельсия. Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в среду, 9 февраля, ночью в Украине, кроме большинства южных областей, ожидается дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, ночью и утром местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 1 тепла до -4 мороза; днем +1+6 тепла, в западных областях и на юге Одесской области до +9 тепла, в восточных областях около 0.

В Карпатах ночью умеренный, днем небольшой снег, температура в течение суток -3-8 мороза.

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Ирина Венедиктова отреагировала на избиение своего советника в Киеве 2022-02-08 09:24