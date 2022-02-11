Курьезы В России 16-летнего парня приговорили к 5 годам колонии за планирование взрыва в Minecraft

2022-02-11 12:44

В России военный суд приговорил 16-летнего Никиту Уварова из города Канска в Красноярском крае к 5 годам колонии за планирование "теракта" в популярной игре Minecraft.

Его взяли под стражу прямо в зале суда, сообщает Радио Свобода со ссылкой на главу правозащитной организации Агора Павла Чикова. Двое других подсудимых подростков освобождены от ответственности, они якобы оказали содействие следствию.

Дело получило большую известность как "дело о взрыве здания ФСБ в Minecraft" – подобные планы, которые якобы обсуждали подростки в переписке, фигурировали в материалах дела.

Троих школьников, которым тогда было 14 лет, задержали в 2020 году после расклеивания листовок в поддержку подозреваемого по делам об изготовлении взрывного устройства Азата Мифтахова, приговоренного в январе 2021 года к шести годам колонии. Одна из листовок оказалась на здании ФСБ.

Сотрудники силового ведомства отобрали у детей телефоны, получили доступ к переписке, в которой они отзывались негативно о российских властях и силовых органах. Помимо прочего школьники построили в компьютерной игре Minecraft здание ФСБ и "планировали его взорвать ради шутки".

Также следствие получило доступ к видео, на которых подростки разводят огонь в заброшенных зданиях и взрывают петарды. После этого их обвинили в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности .

Двое обвиняемых, имена которых в соответствии с законодательством не называются, признали вину. Прокуратура просила приговорить их к шести и шести с половиной годам воспитательной колонии, а Уварова, который вину не признал, – к девяти.

Последнее слово Уварова опубликовала Новая газета. В выступлении Уваров описал свою жизнь, школьное образование в Канске и знакомство с другими обвиняемыми подростками. Также он рассказал о первых днях задержания и методах давления на себя и близких со стороны сотрудников спецслужб в следственном изоляторе. Уваров назвал часть личной переписки с главным свидетелем по делу "выдуманной".