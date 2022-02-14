Мир Это запомнится надолго: пять знаков Зодиака лучше всех умеют целоваться

2022-02-14 19:00

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые являются настоящими "профи" в поцелуях и знают, как привлечь потенциального партнера с помощью поцелуев.

Об этом сообщает "Пятый канал".

Лев

Лидерами в этом рейтинге являются Львы - эти люди точно знают себе цену. Рожденные под знаком Льва люди очень сексуальны и порой самоуверенны - поцелуй с ними точно запомнится надолго.

Дева

Девы очень романтичны и страстны. Они прекрасно отдают себе отчет в том, когда во время поцелуя стоит быть напористее, а когда лучше замедлиться.

Скорпион

Рожденные под знаком Скорпиона люди способны подарить своим партнерам самые яркие и жаркие поцелуи, которые просто невозможно забыть.

Овен

Овны любят продумать все наперед - это касается всего, даже поцелуев. У них всегда есть четкий план действий, который они продумывают годами. Стоит быть уверенными - поцелуй с Овнами точно запомнится надолго.

Рак

Жизнь Раков невозможна без поцелуев - представители этого знака готовы посвятить этому хоть целый день. Раки обладают достаточной смелостью, чтобы сделать первый шаг и не ждать, пока партнер первым проявит инициативу.