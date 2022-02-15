Украина Украинцы могут вовремя не получить социальные выплаты

2022-02-15 19:40

Украинцы могут столкнуться с тем, что выплата пенсий и социальных выплат будет задержана. Когда украинцы смогут получить деньги и почему выплаты могут задержать.

На сегодняшний день речь идет о многочисленных реформах и трансформациях Пенсионной и Налоговой систем, передает gsminfo.com.ua.

В Украине год начался с незначительных задержек пенсионных выплат. Некоторые украинцы ждали начисления пенсии целую неделю.

При этом в Украине задержки могут затронуть и все социальные выплаты, такие как пособие по инвалидности, выплаты на детей, пособие по безработице и многие другие выплаты, на которые живут сотни украинцев.

В Украине хотят вывести абсолютно весь бизнес из тени. Планируется уменьшить налоговую нагрузку на предпринимателей путем объединения налога на доходы физических лиц и единого социального взноса. Но в Министерстве финансов к такой идее относятся очень скептически, ведь именно из этих налогов наполняется государственный бюджет. Поэтому в феврале многие выплаты украинцы могут получить с задержкой.

Как сообщалось ранее, при этом субсидию не дадут украинцам, имеющих квартиру, площадь которой более 130 кв. м, дом – более 230 кв. метров; совершеннолетних безработных членов семьи; финансовые операции от 50 тыс. грн: новый автомобиль; долг за коммунальные услуги более 3 месяцев или долги за алименты 3 и более месяцев.

Проверить, назначена ли субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, можно онлайн с помощью Единого государственного реестра получателей жилищных субсидий.

Напомним, в некоторых случаях украинцы не правомерно получают субсидии. Таким гражданам придется вернуть государственную помощь на оплату коммуналки.