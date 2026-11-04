ВІЙНА В Україні Київська область: повертаємось до графіків, екстрені відключення скасовано

2026-11-04 16:18

Завдяки цілодобовій роботі енергетиків протягом ночі вдалося частково стабілізувати ситуацію в енергосистемі після вчорашніх масштабних російських атак. У більшості регіонів, зокрема й у Києві, скасовано аварійні відключення та стало можливим повернення до графіків погодинних відключень.

Водночас ситуація в енергосистемі залишається складною, особливо у Києві та Київській області. Усі залучені служби працюють скоординовано, щоб якнайшвидше подолати наслідки атак та стабілізувати електропостачання.

Наразі аварійні відключення продовжують діяти лише у Харківській області.

Протягом учорашнього дня та сьогодні вночі ворог продовжував атакувати енергетичну інфраструктуру.

Внаслідок нових обстрілів, а також пошкоджень попередніх днів станом на ранок залишаються знеструмлені споживачі у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Харківській та Херсонській областях.

Енергетики працювали всю ніч і продовжують аварійно-відновлювальні роботи всюди, де це дозволяє безпекова ситуація. Усі зусилля спрямовані на якнайшвидше відновлення пошкодженого обладнання та покращення ситуації з електропостачанням.

Через наслідки російських атак у частині регіонів сьогодні вимушено діють графіки погодинних відключень обсягом до 4 черг, а для промисловості — графіки обмеження потужності.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися, слідкуйте за оновленнями.

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