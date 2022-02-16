Мир Приложение Zoom уличили в шпионаже на своими пользователями

2022-02-16 10:44

На протяжении нескольких месяцев пользователи MacOS сообщали об ошибке, которая связана с использованием приложения Zoom. 

Как сообщает РБК со ссылкой на The Verge, после завершения разговора микрофон продолжал работать.

Представитель Zoom прокомментировал это тем, что компании известна эта ошибка и она начала работать над следующим обновлением. Через некоторое время пользователям предложили обновить утилиту до версии 5.9.3, чтобы наконец-то решить эту проблему.

Впрочем, компания рассчитывала избавиться от ошибки ещё в декабре, когда выпустила обновление 5.9.1, однако пользователи и дальше жаловались на работу микрофона.

"В клиенте Zoom для macOS 5.9.3, выпущенном 25 января 2022 года, исправлена ​​ошибка, связанная с невозможностью должным образом прекратить использование микрофона после встречи", - заявил представитель Zoom Мэтт Нагель.

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