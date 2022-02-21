Политика Российский рубль улетел в пропасть на фоне выступления Путина

2022-02-21 22:00

 

Курс российского рубля по состоянию на 22:30 мск 21 февраля обвалился до отметки 80,206 рублей за доллар США. Такому падению поспособствовало пропагандистское обращение президента России Путина к гражданам своей страны.

После заседания Совета безопасности Российской Федерации, где было решено подписать указ о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР" "независимыми республиками", а именно во время пропагандистского обращения Путина к нации на Московской бирже доллар превысил отметку в 80 рублей за 1 доллар США, а евро поднялся до отметки в 90 рублей.

Индекс Московской биржи в 20:35 упал на 10,50% до 3036 пункта, а индекс РТС (российская торговая система) на 13,2% до 1207 пунктов. Такое падение индекса Мосбиржи было зафиксировано впервые с ноября 2020 года.

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видео Брифинг СНБО по ситуации на Донбассе: онлайн трансляция 2022-02-21 23:02
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