Украина Зима еще не закончилась: украинцев предупредили о похолодании и назвали дату

2022-02-22 19:00

 

Уже с 23 февраля, среды, в Украине ожидается незначительное похолодание в связи с движением циклонов.

О прогнозе погоды на среду сообщает "Апостроф" со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.

Ночью прогнозируется от -1 до -4 градуса мороза на южных территориях Украины. В Луганской и Донецкой областях около 0…+4 градусов тепла.

В южной части и на востоке днем будет превышать +3...+6 и +4...+9 градусов тепла соответственно.

Днем 23 февраля ожидается мокрый снег в западных областях Украины, а остальная территория останется без существенных осадков.

В Киеве, столице Украины, среда запомнится свежей и прохладной погодой: в течение дня столбик термометра не поднимется выше отметок +3...+5 градусов. Осадки не предполагаются. Синоптик советует киевлянам одеваться немного теплее.

"В дальнейшем в Украине атмосферное давление повысится, а, следовательно, существенных осадков не ожидается, даже можно будет любоваться божьей коровкой", - пишет Наталка Диденко.

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