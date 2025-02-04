ВОЙНА В Украине Александр Сырский рассказал, какие задачи поставил украинским военным на февраль

2025-02-04 12:27

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по итогам деятельности Вооруженных сил в январе. Также были поставлены задачи в феврале, сообщил он в Facebook.



"Ситуация сложная, но мы достойно даем отпор. Продолжаем результативно уничтожать военные объекты противника с целью уменьшения его ударного потенциала. Уничтожаем врага как на территории Украины, так и в России. Среди приоритетов - в том числе и операция в Курской области и поражение военных объектов вглубь страны-агрессора," - написал он.



По словам Сырского, основные усилия будут сосредоточены на удержании рубежей и недопущении продвижения противника, усилении подготовки военнослужащих и наращивании беспилотной составляющей.



В частности, в Украине продолжается развитие соединений и частей сухопутных войск, десантно-штурмовых войск, морской пехоты, сил беспилотных систем. Это происходит за счет наращивания беспилотных систем в их составе.



"На земле прежде всего насыщаем личным составом и техникой те подразделения, которые уже ведут оборону на переднем крае. В то же время продолжаются мероприятия по перемещению и командировке военнослужащих из небоевых в боевые воинские части", - рассказал главком.



Сырский добавил, что необходимо улучшить работу по рекрутингу и усилению психологической устойчивости воинов. Меры по адаптации новичков, прибывающих из учебных центров, должны проводиться еще до начала их привлечения к выполнению боевых задач. Ведь от того, как они будут подготовлены, зависит устойчивость войска.



"В январе мы смогли несколько увеличить количество подразделений, которые выводятся на восстановление боеспособности. Есть соответствующие планы и на следующий период. Учитываем вызовы времени и работаем на усиление армии даже в сложившихся непростых условиях. Продолжается реформа организационной структуры Вооруженных сил. Приступили к реализации мер по переходу на корпусную структуру", - написал Сырский.



По его словам, февраль будет непрост для украинской армии, но и россиянам "придется несладко".



"Определил задачу соответствующим командованием и органам военного управления. Противник не уменьшает интенсивность своих атак, и именно на этом фоне будет проходить выполнение наших задач", - подчеркнул Сырский.