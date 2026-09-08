ВІЙНА В Україні Ворожий дрон атакував будівлю телеканала Ми – Україна телемарафону Єдині новини

2026-09-08 14:34

Ударний російський дрон атакував будівлю телеканала Ми – Україна телемарафону Єдині новини. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в Телеграм.

"Сьогодні росія завдала удару по медіа, по журналістах. Ударний дрон атакував будівлю телеканала Ми – Україна телемарафону Єдині новини. Просто посеред дня. Саме тоді, коли журналісти були в ефірі. Будівля частково зруйнована. На місці працюють усі необхідні служби. Працівники ДСНС уже загасили пожежу. Станом на зараз відомо про пʼятьох постраждалих. На жаль, кількість ще може збільшитися", – написав глава держави.

За словами Володимира Зеленського, "шахеди" проти медіа – "це нова сторінка російської деградації, і точно має бути реакція Європи і світу на це".

"Не можна залишати безкарним жоден удар по Україні й українцях – по життю. Росію потрібно зупинити, і це можливо тільки завдяки спільним зусиллям", – резюмвав президент.