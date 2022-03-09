Политика Байден рассказал о карательных мерах против Москвы - экономика РФ уже трещит

2022-03-09 15:36

Президент Байден заверил, что Вашингтон вместе с партнерами будет неукоснительно соблюдать санкционный путь против России. Карательные ограничения, введенные против Москвы, уже привели к значительным проблемам в российской экономике.

Об этом глава Белого дома сообщил на брифинге. Он отметил, что США также помогают Европе в вопросе беженцев, чтобы все не легло на плечи ЕС.

Мы  ввели значительные экономические санкции, и в результате российская экономика уже дала трещину. На 50% уже свалился курс рубля. Один российский рубль стоит меньше одного американского цента,– рассказал Байден.

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