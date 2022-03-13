ВОЙНА В Украине Путин перебрасывает новый "миротворческий" контингент в Украину – Генштаб

2022-03-13 17:00

Среди прочего привлекается большое количество боевиков-наемников

Российские оккупанты осуществляют подготовку дополнительных подразделений для ведения боевых действий на территории Украины.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Откуда уезжают

По имеющейся информации, в течение 9-10 марта в Россию перемещено 800 военнослужащих 102-й военной базы (Гюмри, Армения) Южного военного округа для дальнейшего перебрасывания в зону боевых действий.

"До 1500 человек 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) Тихоокеанского флота железнодорожными эшелонами отправляются в Республику Беларусь. В 820-м главном центре предупреждения о ракетном нападении (Солнечногорск) проводится отбор личного состава для участия в боевых действиях против Украины", – отметили в Генштабе.

Также известно, что с целью срочного восполнения потерь оккупационных войск в России перебрасывают часть "миротворческого контингента" из Нагорного Карабаха в Украину.

Кроме этого, в Генштабе сообщили, что привлекается большое количество боевиков-наемников из других стран (Сирия, Сербия).