ВОЙНА В Украине Путин перебрасывает новый "миротворческий" контингент в Украину – Генштаб

2022-03-13 17:00

 

Среди прочего привлекается большое количество боевиков-наемников

Российские оккупанты осуществляют подготовку дополнительных подразделений для ведения боевых действий на территории Украины.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Откуда уезжают

По имеющейся информации, в течение 9-10 марта в Россию перемещено 800 военнослужащих 102-й военной базы (Гюмри, Армения) Южного военного округа для дальнейшего перебрасывания в зону боевых действий.

"До 1500 человек 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) Тихоокеанского флота железнодорожными эшелонами отправляются в Республику Беларусь. В 820-м главном центре предупреждения о ракетном нападении (Солнечногорск) проводится отбор личного состава для участия в боевых действиях против Украины", – отметили в Генштабе.

Также известно, что с целью срочного восполнения потерь оккупационных войск в России перебрасывают часть "миротворческого контингента" из Нагорного Карабаха в Украину.

Кроме этого, в Генштабе сообщили, что привлекается большое количество боевиков-наемников из других стран (Сирия, Сербия).

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Путинский режим готовит провокации и теракты в РФ, чтобы подставить украинцев – центр при СНБО

2022-03-13 14:30

Россия способна использовать в Украине химоружие - генсек НАТО

2022-03-13 13:30

Закройте небо над Украиной: Резников жестко осудил атаку на Львовскую область

2022-03-13 13:00

документ Навальный дал старт массовым протестам против Путлера - свергнуть безумного диктатора

2022-03-13 12:08

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

"Без денег уходить не хочу": СБУ перехватила циничный разговор россиян: аудио

2022-03-13 17:30

Путин перебрасывает новый "миротворческий" контингент в Украину – Генштаб

2022-03-13 17:00

"Где погибшие враги?": Минобороны объяснило, почему застыли 12 тысяч

2022-03-13 16:30

фото Оккупанты убили в Ирпене журналиста New York Times

2022-03-13 16:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

"Без денег уходить не хочу": СБУ перехватила циничный разговор россиян: аудио 2022-03-13 17:30
Путин перебрасывает новый "миротворческий" контингент в Украину – Генштаб 2022-03-13 17:00
"Где погибшие враги?": Минобороны объяснило, почему застыли 12 тысяч 2022-03-13 16:30
фото Оккупанты убили в Ирпене журналиста New York Times 2022-03-13 16:00