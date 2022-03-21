ВОЙНА В Украине Попытки окружить Киев будут в приоритете - Британия

2022-03-21 20:30

 

Наступление российских войск на столицу остановлено и отброшено, но в ближайшее время попытки окружения будут возобновлены, считает британская разведка.

К северу от Киева продолжаются ожесточенные бои Вооруженных сил Украины с российскими оккупантами. При этом основная часть российских сил остается более чем в 25 километрах от центра города. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщило Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В ведомстве добавили, что российские силы, наступающие на столицу с северо-востока, остановились.

В то же время российские войска, наступающие со стороны Гостомеля на северо-западе, были отбиты ожесточенным сопротивлением украинских войск.

"Несмотря на отсутствие прогресса, Киев остается главной военной целью России", - говорится в сообщении.

В Минобороны Британии считают, что в ближайшие недели приоритетными будут попытки окружить город.

Накануне сообщалось, что при попытке наступления на Киев оккупанты потеряли отряд танкового полка.

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