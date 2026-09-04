ВІЙНА В Україні

ВІЙНА В Україні В Україні змінили правила реагування на повітряні тривоги

2026-09-04 15:41

В Україні змінюють правила реагування на тривоги: рішення уряду.

Уряд ухвалив низку рішень для адаптації роботи держави та бізнесу до нових умов повітряних атак.

Основні зміни від Уряду: