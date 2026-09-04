ВІЙНА В Україні В Україні змінили правила реагування на повітряні тривоги

2026-09-04 15:41

В Україні змінюють правила реагування на тривоги: рішення уряду.

Уряд ухвалив низку рішень для адаптації роботи держави та бізнесу до нових умов повітряних атак.

Основні зміни від Уряду:

  • Розподіл тривог на "жовту" (дрони, робота дозволена) та "червону" (ракети, повна зупинка).
  • Три місяці для бізнесу та установ на забезпечення безперешкодного доступу до укриттів.
  • Повноцінна робота метро у столиці під час "жовтого" рівня та збільшення наземного транспорту.
  • Скорочення комендантської години у Києві (рекомендований час - з 01:00 до 05:00).
  • Прискорене облаштування додаткових мобільних укриттів від уламків у громадах.

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