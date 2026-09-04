В Україні змінили правила реагування на повітряні тривоги
2026-09-04 15:41
В Україні змінюють правила реагування на тривоги: рішення уряду.
Уряд ухвалив низку рішень для адаптації роботи держави та бізнесу до нових умов повітряних атак.
Основні зміни від Уряду:
- Розподіл тривог на "жовту" (дрони, робота дозволена) та "червону" (ракети, повна зупинка).
- Три місяці для бізнесу та установ на забезпечення безперешкодного доступу до укриттів.
- Повноцінна робота метро у столиці під час "жовтого" рівня та збільшення наземного транспорту.
- Скорочення комендантської години у Києві (рекомендований час - з 01:00 до 05:00).
- Прискорене облаштування додаткових мобільних укриттів від уламків у громадах.