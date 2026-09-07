ВІЙНА В Україні Ситуація критична: В Польщі вже цілими бандами нападають на українських біженців

2026-09-07 09:21

Днями близько десяти поляків жорстоко побили 3 молодиків з України. Про це повідомляє Onet.

Спершу пʼяний поляк причепився до 20-річних та читав їм «лекцію про Волинську трагедію».

Після відмови до діалогу він крикнув перехожим, що перед ними українці – і вже восьмеро почали гамселити голови та обличчя останніх.

Організатору нападу «світить» до 5 років тюрми. Інших нападників шукають.

Попри заяви Варшави про нульову терпимість до дискримінаціх за національною ознакою, останнім часом кількість таких нападів стрімко зростає.

Причому рівень жорстокості поляків по відношенню до українських біженців просто зашкалює.

За одне лише спілкування українською мовою можна надовго відправитися до травмпункту чи навіть потрапити до реанімації.

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