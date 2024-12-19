Политика ЕС послал четкий сигнал рф: Чем дольше война - тем выше цена для экономики страны-террориста

2024-12-19 08:26

Власти ЕС уже начали работу над проектом 16 пакета санкций против россии. Об этом сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пленарного заседания Европарламента.

"Мы уже приняли наш 15 пакет санкций. Он включает меры против российского теневого флота и обходных каналов, а 16 пакет уже готовится", – заявила она.

Фон дер Ляйен отметила, что санкции уже негативно влияют на экономику рф.

"Рубль – на самом низком уровне с начала войны, несмотря на массированные контрмеры российского Центробанка. Инфляция достигла 70% в некоторых секторах российской экономики", – отметила она.

По ее словам, ЕС посылает очень четкий сигнал кремлю: "Чем дольше идет война, тем выше цена для российской экономики".

В свою очередь, редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Джозвяк ожидает, что 16 пакет санкций представят странам-членам ЕС в январе 2025 года.