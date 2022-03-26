ВОЙНА В Украине В Киеве и области отменили усиленный комендантский час

2022-03-26 15:00

В Киеве и области отменили усиленный комендантский час, который должен был действовать с 20:00 26 марта до 7:00 28 марта. Таким образом, завтра жители столицы смогут выходить из дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"Комендантский час в Киеве и области, завтра днем вводиться не будет. И время комендантского часа останется в обычном режиме - с 20:00 до 7:00", - написал он.

При этом Кличко добавил, что днем в воскресенье по столице и в области передвигаться будет можно.