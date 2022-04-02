ВОЙНА В Украине Бить ракетами по Украине россияне будут долго, почти до последнего дня войны – Арестович

2022-04-02 21:30

Страна-оккупант Россия будет бить крылатыми и баллистическими ракетами по городам Украины "долго, почти до последнего дня конфликта". Такое предположение сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире объединенного телемарафона.

Причина – "потому что у них очень много крылатых ракет авиационного базирования".

"И они бьют этими ракетами преимущественно со стратегических бомбардировщиков, которые даже не входят в воздушное пространство Украины: из черноморской акватории или даже из России. Также у них достаточно много баллистических ракет типа "Искандер", которыми они бьют преимущественно с территории Беларуси", – сказал Арестович.

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По его мнению, украинская дипломатия четко показала, что вопрос о "закрытии неба" партнерами, которые могут это сделать, "точно не ко времени".

"Ключевое сейчас – "дайте нам вооружение, мы сами его закроем". Мы уже сбили над Украиной шесть авиационных полков самолетов и столько же вертолетов", – сказал он.

Сегодня, 2 апреля, число жертв ракетного удара по Николаевской ОГА увеличилось до 35 человек.

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