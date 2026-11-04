ВІЙНА В Україні Триває одна з наймасштабніших атак на енергетику України

2026-11-04 12:29

З ночі триває одна з наймасштабніших атак ворога на енергетичну інфраструктуру країни.

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів ситуація в енергосистемі додатково ускладнилася.

Лише протягом минулої доби ворог понад 20 разів цілеспрямовано атакував енергооб’єкти, застосував безпрецедентну кількість засобів ураження, що призвело до значних пошкоджень енергетичної інфраструктури.

Внаслідок атак станом на цю годину у низці регіонів України, зокрема у Києві, вимушено застосовуються аварійні відключення електроенергії.

Тисячі енергетиків із самої ночі працюють над усуненням наслідків атак та відновленням електропостачання. В першу чергу будуть заживлюватись обʼєкти критичної інфраструктури.

Усі служби працюють у постійній координації, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути світло.

Про зміну ситуації будемо інформувати додатково.

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