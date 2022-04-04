ВОЙНА В Украине В белорусском городе Наровля оккупанты открыли целый рынок, где продают награбленное в Украине

2022-04-04 13:34

Российские мародеры открыли в Беларуси целый рынок для торговли награбленным имуществом украинцев. Сейчас они грузовиками вывозят краденые украшения, бытовую технику, ковры и детские игрушки, электрочайники, посуду.

Также рашисты пытаются переправлять намародеренное домой через службы экспресс-доставки. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным украинских разведчиков, в белорусском городе Наровля оккупанты обустроили специализированный базар, где продают награбленное в Украине имущество. Там торгуют украденными и вывезенными из Украины "миротворцами" и "носителями духовных скреп" стиральные и посудомоечные машины, холодильники, драгоценные украшения, автомобили, велосипеды, мотоциклы, посуду, ковры, произведения искусства, детские игрушки, косметику - все, что армия российских грабителей и мародеров отобрала у граждан Украины.Российские оккупанты открыли базар в Беларуси для торговли украденным имуществом украинцев

Оккупанты наладили централизованные поставки новых партий "товара" на свой базар. На Сумщине была замечена целая колонна грузовиков, загруженных украденным имуществом, которая шла в направлении белорусской границы.