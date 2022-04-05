ВОЙНА В Украине В войсках рф резко возросло число случаев дезертирства и отказов принимать участие в войне против Украины

2022-04-05 10:01

Противник перегруппировывает войска и сосредотачивает свои усилия на подготовке к наступлению на востоке Украины. Цель захватчика – полный контроль над территориями Донецкой и Луганской областей. Об этом в утренней сводке сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Продолжается перемещение выведенных из Полесья и Северщины подразделений в новые районы оперативного назначения. Завершена передислокация войск Центрального военного округа с территории Украины. Определенные подразделения после завершения восстановления боеспособности будут перемещены в район населенного пункта Валуйки (город в Белгородской области) и включены в состав наступательных группировок войск", - говорится в сообщении.

Украинские военные фиксируют движение колон вооружения и военной техники по территории Беларуси в направлении железнодорожных станций Гомель, Ельск и Мозырь для загрузки в железнодорожные эшелоны. Значительная часть российских самолетов и вертолетов перебазирована с аэродромов Беларуси в РФ.

Русские оккупанты сосредотачивают основные усилия на подготовке к возобновлению наступательных действий, а также попытке окружения группировки Объединенных сил, отмечают в Генштабе.

Также сообщается, что захватчики продолжают обстреливать Харьков, уничтожая жилые кварталы и городскую инфраструктуру.

Враг пытается наступать под Славянском. В направлении Барвинково противник продвинулся на семь километров и взял под контроль населенный пункт Бражковка.

На Донецком и Луганском направлениях оккупанты намерены взять под контроль районы Попасной и Рубежного, а также установить полный контроль над Мариуполем.

В районах населенных пунктов Боровское, Новолуганское, Сладкое, Марьинка, Золотая Нива враг обстреливает из артиллерии позиций ВСУ и гражданскую инфраструктуру.

У Новотошковского, Нижнего, Попасной, Калинового, Степного, Рубежного, Троицкого, Новобахмутовки, Новоселовки противник предпринял неудачное наступление.

Также отмечается, что российские военные продолжают бомбардировки Мариуполя.

На Южнобужском направлении захватчик пытается при поддержке артиллерии взять под контроль Александровку. В районе населенных пунктов Любино, Мирное, Копани идет обстрел позиций украинских военных.

"Российские войска совершили обстрелы Николаева запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами. Под вражеский огонь попали гражданские кварталы и медицинские учреждения, в том числе – детская больница. Есть погибшие и раненые, включая детей", - добавили в Генштабе.

Также в сводке отмечается, что враг продолжает нести потери. У оккупантов имеются проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения. Личный состав противника деморализован, это привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказов российских военнослужащих принимать участие в боевых действиях в Украине.