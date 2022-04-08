ВОЙНА В Украине "Изнасилование — часть российского арсенала", — заявила посол Британии Мелинда Симмонс

2022-04-08 20:31

"Изнасилование — часть российского арсенала", — заявила посол Британии в Украине Мелинда Симмонс

"Хотя мы еще не видим в полной мере его (изнасилование как орудие) в Украине, уже ясно, что оно стало частью русского арсенала. Женщин насиловали на глазах их детей, девушек на глазах у их семей - сознательно, как акт покорения", — уверяет Мелинда Симмонс.

Напомним, ранее украинка, изнасилованная русскими солдатами, призналась СМИ, что пьяные солдаты РФ убили ее мужав дворе их дома в Киевской области и насиловали несколько часов подряд.

В это время ее 4-х летний сын прятался в котельне. Когда солдаты уснули, ей удалось сбежать с ребенком пешком. - The Times.

Два оккупанта заставили женщину раздеться и насиловали ее по очереди, приставив пистолет к ее виску. По ее словам, они были очень пьяны. Когда изверги уснули, пострадавшая бежала с сыном, сейчас они находятся у родственников в Тернополе.