ВОЙНА В Украине В Черном море сейчас находятся 8 объектов, на которых стоят 58 крылатых ракет, — Минобороны

2022-04-25 20:00

 

Украинская разведка выяснила, что сейчас в Черном море находятся 8 российских военных кораблей и подводных лодок, на которых в общей сложности стоят 58 крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в понедельник.

По его словам, корабли РФ в Черном и Азовском море блокируют зону боевых действий, обстреливают украинскую территорию и занимаются разведкой.

"Отмечу, что по данным нашей разведки, в Черном море находится 8 носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Их суммарный ракетный залп составляет 58 ракет", — Мотузяник.

subscriber subscriber

Еще по теме

рф пытается достать с потопленного крейсера "Москва" ракеты, - Bild

2022-04-25 18:30

Оккупанты нанесли ракетные удары по Винниччине: погибли 5 человек, 18 ранены

2022-04-25 17:00

"Почти по всей Украине": 20 кораблей и подводных лодок угрожают гражданам ракетными обстрелами

2022-04-24 19:00

Армия рф наращивает ракетные войска, в 60 км от Украины развернула "Искандеры" – Генштаб

2022-04-24 08:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Много техники и личного состава: оккупанты готовятся к наступлению в сторону Запорожья, новые данные

2022-04-25 21:30

Украина сможет открыть второй фронт: Грозев спрогнозировал сроки и исход второй фазы войны

2022-04-25 21:00

Во временно оккупированной КРЕМЕННОЙ взорвали самопровозглашенного мэра и других коллаборантов

2022-04-25 20:42

Арестович рассказал о тайных переговорах Лукашенко с Западом: петляет, как может

2022-04-25 20:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Много техники и личного состава: оккупанты готовятся к наступлению в сторону Запорожья, новые данные 2022-04-25 21:30
Украина сможет открыть второй фронт: Грозев спрогнозировал сроки и исход второй фазы войны 2022-04-25 21:00
Во временно оккупированной КРЕМЕННОЙ взорвали самопровозглашенного мэра и других коллаборантов 2022-04-25 20:42
Арестович рассказал о тайных переговорах Лукашенко с Западом: петляет, как может 2022-04-25 20:30