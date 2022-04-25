ВОЙНА В Украине В Черном море сейчас находятся 8 объектов, на которых стоят 58 крылатых ракет, — Минобороны

2022-04-25 20:00

Украинская разведка выяснила, что сейчас в Черном море находятся 8 российских военных кораблей и подводных лодок, на которых в общей сложности стоят 58 крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в понедельник.

По его словам, корабли РФ в Черном и Азовском море блокируют зону боевых действий, обстреливают украинскую территорию и занимаются разведкой.

"Отмечу, что по данным нашей разведки, в Черном море находится 8 носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Их суммарный ракетный залп составляет 58 ракет", — Мотузяник.