Экономика На период военного положения украинцам разрешат вести бизнес без оформления и лицензий

2022-04-28 12:28

Кабинет министров предлагает закрепить право на ведение хозяйственной деятельности в период военного положения без оформления разрешения, а путем подачи декларации в соответствующие органы власти. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Законопроект поддержан правительством и будет направлен в Верховную Раду.

"Правительство поддержало законопроект о дерегуляции ведения бизнеса в Украине, которым предлагается на законодательном уровне закрепить право на ведение хозяйственной деятельности в период военного (чрезвычайного) состояния без оформления разрешения, а путем представления декларации в соответствующие органы власти. Сделать это будет возможно, независимо от местонахождения и места осуществления деятельности предприятия.", - говорится в сообщении.

Согласно проекту, декларации будут иметь равный правовой статус с лицензиями и разрешениями, полученным в мирное время по обычной процедуре.

Если законопроект поддержат в Раде, декларацию можно подать через ЦПАУ или онлайн - через Единый государственный веб-портал электронных услуг, приложение или портал Дия.
В то же время разрешения или лицензии, действие которых завершается, автоматически будут продлеваться на время военного положения и еще три месяца после его завершения. На послевоенное время откладывается и необходимость представления отчетов и сообщений, связанных с разрешительными процедурами.

Сообщается также, что в Украине уже переведено на декларативный принцип 48 разрешений, 19 лицензий, около 500 других публичных услуг для бизнеса.

"Это поможет предпринимателям возобновить работу, которая была приостановлена из-за боевых действий, или же начать новое собственное дело там, где они сочтут целесообразным", - сообщают в пресс-службе.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Нацбанке планируют отменить ряд валютных ограничений для бизнеса - что изменится

2021-05-18 13:24

фото Бизнес против карантина: в центре Киева произошли стычки протестующих с полицией

2020-11-17 10:42

Осенняя волна коронавируса в Украине может спровоцировать массовую безработицу

2020-08-18 14:45

Зеленский в Турции: президент заговорил о совместном бизнесе и легализации казино

2019-08-08 12:15

Еще новости в разделе "Экономика"

На период военного положения украинцам разрешат вести бизнес без оформления и лицензий

2022-04-28 12:28

КЕМ МОЖНО УСТРОИТЬСЯ В КИЕВЕ

2022-04-26 19:51

Дефолт близко: в СНБО опровергли заявления рф об "успешном преодолении санкционного удара"

2022-04-20 22:00

Италия поддержала введение эмбарго на импорт российской нефти и газа

2022-04-08 14:29
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

На период военного положения украинцам разрешат вести бизнес без оформления и лицензий 2022-04-28 12:28
КЕМ МОЖНО УСТРОИТЬСЯ В КИЕВЕ 2022-04-26 19:51
Дефолт близко: в СНБО опровергли заявления рф об "успешном преодолении санкционного удара" 2022-04-20 22:00
Италия поддержала введение эмбарго на импорт российской нефти и газа 2022-04-08 14:29