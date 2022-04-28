Экономика На период военного положения украинцам разрешат вести бизнес без оформления и лицензий

2022-04-28 12:28

Кабинет министров предлагает закрепить право на ведение хозяйственной деятельности в период военного положения без оформления разрешения, а путем подачи декларации в соответствующие органы власти. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Законопроект поддержан правительством и будет направлен в Верховную Раду.

"Правительство поддержало законопроект о дерегуляции ведения бизнеса в Украине, которым предлагается на законодательном уровне закрепить право на ведение хозяйственной деятельности в период военного (чрезвычайного) состояния без оформления разрешения, а путем представления декларации в соответствующие органы власти. Сделать это будет возможно, независимо от местонахождения и места осуществления деятельности предприятия.", - говорится в сообщении.

Согласно проекту, декларации будут иметь равный правовой статус с лицензиями и разрешениями, полученным в мирное время по обычной процедуре.

Если законопроект поддержат в Раде, декларацию можно подать через ЦПАУ или онлайн - через Единый государственный веб-портал электронных услуг, приложение или портал Дия.

В то же время разрешения или лицензии, действие которых завершается, автоматически будут продлеваться на время военного положения и еще три месяца после его завершения. На послевоенное время откладывается и необходимость представления отчетов и сообщений, связанных с разрешительными процедурами.

Сообщается также, что в Украине уже переведено на декларативный принцип 48 разрешений, 19 лицензий, около 500 других публичных услуг для бизнеса.

"Это поможет предпринимателям возобновить работу, которая была приостановлена из-за боевых действий, или же начать новое собственное дело там, где они сочтут целесообразным", - сообщают в пресс-службе.