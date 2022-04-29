ВОЙНА В Украине В Николаевской области ликвидировали русского разведчика с позывным "путин"

2022-04-29 19:31

Воины Вооруженных сил Украины продолжают громить подразделения российских захватчиков, вторгшихся на украинскую землю. Среди ликвидированных защитниками солдат путинской армии оказался оккупант с позывным "путин".

Речь идет о 30-летнем Владимире Олеговиче Гуцове. В рядах оккупационной армии он был разведчиком. Захватчика ликвидировали под Александровкой на Николаевщине. 

"Путин погиб, но опять не тот. Плохо, что не настоящего (ликвидировали). Но и до него руки дойдут", – пошутили авторы сообщения в украинском Telegram-канале.

 

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

видео Война быстро истощает россию - за два месяца оккупанты потеряли половину всех своих ракет

2022-04-29 21:36

В Николаевской области ликвидировали русского разведчика с позывным "путин"

2022-04-29 19:31

видео Украинская военная техника будет ремонтироваться на предприятиях Болгарии

2022-04-29 17:32

Как навредить российским оккупантам и помочь ВСУ - подробная инструкция по партизанской войне

2022-04-29 16:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

видео Война быстро истощает россию - за два месяца оккупанты потеряли половину всех своих ракет 2022-04-29 21:36
В Николаевской области ликвидировали русского разведчика с позывным "путин" 2022-04-29 19:31
видео Украинская военная техника будет ремонтироваться на предприятиях Болгарии 2022-04-29 17:32
Как навредить российским оккупантам и помочь ВСУ - подробная инструкция по партизанской войне 2022-04-29 16:30