ВОЙНА В Украине В Николаевской области ликвидировали русского разведчика с позывным "путин"

2022-04-29 19:31

Воины Вооруженных сил Украины продолжают громить подразделения российских захватчиков, вторгшихся на украинскую землю. Среди ликвидированных защитниками солдат путинской армии оказался оккупант с позывным "путин".

Речь идет о 30-летнем Владимире Олеговиче Гуцове. В рядах оккупационной армии он был разведчиком. Захватчика ликвидировали под Александровкой на Николаевщине.

"Путин погиб, но опять не тот. Плохо, что не настоящего (ликвидировали). Но и до него руки дойдут", – пошутили авторы сообщения в украинском Telegram-канале.