ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 1 жовтня: споживання зростає, через обстріли є знеструмлення в п'яти областях

2026-10-01 13:37

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії зросло

Активне енергоспоживання доцільно перенести на період з 10:00 до 16:00

У кількох регіонах є необхідність в ощадливому енергоспоживанні у вечірні години

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок російських ударів є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Чернігівській, Рівненській і Кіровоградській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх знеструмлених споживачів.

Прогнозоване попередньої доби вимушене застосування погодинних відключень електроенергії та графіків обмеження потужності для промислових споживачів – наразі не застосовується. Однак, в окремих регіонах, зокрема у Києві, Київській та Житомирській областях, є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії у вечірні години. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у період із 17:00 до 22:00. Це зменшить навантаження на енергосистему та вірогідність вимушеного застосування обмежень через перевантаження пошкодженого ворожими обстрілами обладнання.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 1 жовтня, воно на 2,1% вище, ніж в цей же час попереднього дня – середу. Причина – хмарна погода у частині південно-східних областей. Це зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 30 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня – у вівторок, 29 вересня.

Користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).