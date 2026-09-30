Спорт Головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував нічию в матчі другого туру Ліги націй

2026-09-30 10:33

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера висловив свої думки після нічиєї в матчі другого туру Ліги націй з Грузією (0:0).

"Перш ніж говорити про футбол, хотів би висловити наше співчуття людям у Києві, який сьогодні зазнав підлого та жорстокого обстрілу. Це перше, що я хотів би підкреслити. Близькість до нашого народу - дуже важлива", - заявив він пресслужбі УАФ.

Також Мальдера прокоментував те, що тренерський склад змінив 10 гравців у стартовому складі в порівнянні з першим матчем Ліги націй.

"Я не поділяю команду на основних і запасних. Ми - одна команда. Я вважаю, що мав розглянути інших гравців, дати їм можливість зіграти. Вони дали мені дуже важливі відповіді на мої запитання. І я дуже задоволений гравцями, які сьогодні грали", - наголосив він.

Крім того, атака збірної викликала багато запитань, оскільки моментів було майже не створено.

"У нас не було важливих моментів. Вони дуже щільно сиділи п’ятьма захисниками й звузили для нас простір. І нам потрібно було грати дуже чисто з технічної точки зору. Були моменти, коли ми наближалися до штрафного майданчика. І, на жаль, іноді нам не вистачало останнього пасу. У першому таймі ми занадто часто грали вертикально, але я повторюю: кожен матч - особливий. Навіть з тактичної точки зору це був досить складний матч. Також з емоційної точки зору. Найголовніше те, що команда відреагувала, і гравці боролися на полі.

Я не говорив з гравцями про їхню агресивність після матчу з Угорщиною. На жаль, ми отримали дві складні жовті картки. Це Бондар і Очеретько, які не зможуть допомогти команді в наступному матчі. Хлопці боролися, і коли потрібно було йти в стики, вони це робили. З цієї точки зору я нічого не говорив гравцям, але матч був дуже складним", - додав Мальдера.