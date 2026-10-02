Життя Вбивці Ірини Фаріон оголосили максимально суворий вирок — довічне ув’язнення

2026-10-02 09:31

Справа про вбивство Ірини Фаріон: В’ячеслав Зінченко отримав довічне ув’язнення — рішення суду.

Подробиці справи: 

Мовознавиця та громадська діячка Ірина Фаріон була вбита 19 липня 2024 року. Близько 19:30 у Львові на вул. Масарика невідомий вистрелив у неї.

Після тривалого розслідування 25 липня правоохоронці затримали В’ячеслава Зінченка з Дніпра.

26 липня суд арештував Зінченка. Хлопець заявив журналістам, що не вбивав мовознавицю.

26 грудня йому змінили кваліфікацію злочину: його підозрювали в умисному вбивстві особи у зв'язку з виконанням нею громадського обов'язку з мотивів національної нетерпимості, та у незаконному поводженні зі зброєю.

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