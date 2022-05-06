ВОЙНА В Украине Проблемы с нехваткой топлива в Украине не помешали провести посевную кампанию

2022-05-06 12:28

Проблемы с нехваткой топлива в Украине не остановили посевную кампанию, сообщил замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

"В целом отмена акциза и уменьшение НДС на топливо позволило сделать его более доступным, чем это могло бы быть. На сегодняшний день аграрии в основном покупают среднюю или большую группу, то есть речь не о розничной реализации.

Мы держим руку на пульсе. У нас нет ни одной остановки посевной из-за отсутствия дизтоплива, хотя ситуация действительно сложная", - заявил Высоцкий.

Напомним, 29 апреля Кабмин повысил торговую надбавку на дизтопливо и бензины на 40% (около 2 грн/л) для предотвращения дефицита на АЗС.

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Проблемы с нехваткой топлива в Украине не помешали провести посевную кампанию

2022-05-06 12:28

Украинцы подали уже более ста тысяч заявок на компенсацию жилья, разрушенного в результате войны против рф

2022-05-06 11:35

Офис генпрокурора подтвердил испанскому Минюсту намерение запросить выдачу Шария

2022-05-06 10:27

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, на сколько затянется война против россии

2022-05-06 08:26
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Проблемы с нехваткой топлива в Украине не помешали провести посевную кампанию 2022-05-06 12:28
Украинцы подали уже более ста тысяч заявок на компенсацию жилья, разрушенного в результате войны против рф 2022-05-06 11:35
Офис генпрокурора подтвердил испанскому Минюсту намерение запросить выдачу Шария 2022-05-06 10:27
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, на сколько затянется война против россии 2022-05-06 08:26