Политика Украина приготовила новый мощный удар по российскому рублю: что предлагает Рада

2022-05-05 18:30

В Украине могут запретить российский и белорусский рубль. С такой инициативой выступили украинские народные депутаты.

Об этом сррбщает "Юридическая газета", ссылаясь на законопроекты, зарегистрированные в Верховной Раде.

Речь идет о трех законопроектах, призванных запретить оборот российского рубля на территории Украины и для трансграничных переводов и перемещений.

Законопроект №7334 предлагает на период действия военного положения:

запрет на любое использование российского рубля в пределах Украины и для трансграничных переводов и перемещений;

в принудительном порядке депонировать активы в российских рублях до конца военного положения без начисления процентов и комиссий. Депонирование не будет останавливать право собственности на такие активы, но временно ограничит его;

вывод из оборота активы, выраженные в российских рублях, принадлежащих на праве собственности резидентам РФ или резидентам Украины, подконтрольным резидентам РФ. Вывод российских рублей из гражданского оборота отличается от конфискации тем, что производится в рамках закона ipso jure и не требует судебного решения. В результате конфискации валюты меняется только собственник, не влияющий на уменьшение ее ликвидности, а в результате вывода из гражданского оборота – ликвидность рубля в пределах Украины станет нулевой, а в некоторых случаях – отрицательной;

по запросу украинского правительства предоставить право НБУ распространять указанные ограничения на валюты других стран, способствующих агрессии России против Украины, в том числе Беларуси;

запрет допуска к торгам финансовыми инструментами, выраженными (номинированными) в рублях, в частности, но не исключительно, как инструменты фондового/денежного/товарного рынков;

запрет на установление обменного курса (кросс-курса) рубля, кроме случаев установления суммы репараций России в пользу Украины;

внесение соответствующих изменений в закон "О валюте и валютных операциях", "О платежных системах и переводе средств в Украине", "О рынках капитала и организованных товарных рынках", Гражданского кодекса Украины;

криминализацию незаконных действий с задепонированными или выведенными из гражданского оборота российскими рублями.

Проект закона №7335 предусматривает внесение таких изменений в Таможенный кодекс Украины:

определение порядка изъятия и утилизации иностранной валюты (платежных документов), выведенных в согласовании с законодательством по гражданскому обороту в случае их трансграничных перемещений через украинскую таможенную границу;

установление особого порядка проведения процессуальных действий при таком изъятии, порядке их обжалования.

Ключевая цель законопроекта - максимальное упрощение процедуры изъятия иностранной валюты, выведенной из гражданского оборота в Украине (в частности, валюты государства-агрессора (оккупанта), которая перемещается через таможенную границу Украины).

Законопроект №7336 предусматривает: